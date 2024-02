Mondiali nuoto: pass olimpico per le azzurre della 4X200 sl

Ancora un pass olimpico per l'Italnuoto ai mondiali in corso a Doha. La 4x200 stile libero donne non si qualifica alla finale nella quinta giornata di gare in vasca, ma vola ai Giochi di Parigi: Sofia Morini Giulia Ramatelli, Emma Virgina Menicucci e Giulia D'Innocenzo sono decime in 8'00"19, con una eliminazione dal sapore dolce amaro, perché garantisce il pass per i Giochi. "Ci abbiamo provato come sempre ad entrare in finale - spiega Morini - Speravamo che chiudere la batteria tra le prime quattro sarebbe stato indispensabile". Prosegue la debuttante Ramatelli: "Sono contenta della nuotata, ovviamente dispiace di non essere tra le migliori otto". Nei 100 stile Chiara Tarantino accede alla semifinale con il dodicesimo tempo di 54"85 che è lontano però dal limite olimpico (53"5). Avanza nei 200 rana Francesca Fangio, mentre si ferma Sara Franceschi. Eliminato nei 200 dorso Lorenzo Mora.