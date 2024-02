Mondiali nuoto: Pilato fuori da finale 100 rana

Niente finale dei 100 rana per Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto di Doha. La nuotatrice pugliese, quinta nella sua semifinale con il tempo di con 1'06″70, è la prima degli esclusi per appena quattro centesimi. Niente finale anche per Arianna Castiglioni, sesta nella seconda semifinale della distanza. Si ferma nella semifinale dei 100 dorso anche Michele Lamberti. Il 23enne bresciano chiude in 53"89 che vale l'undicesimo crono.