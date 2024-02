Mondiali nuoto:fischi a israeliana Gorbenko,'io qui per nuotare'

La nuotatrice israeliana Anastasia Gorbenko è stata sonoramente fischiata dal pubblico ai Campionati mondiali di nuoto a Doha, mentre continua il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. La Gorbenko ha conquistato l'argento nei 400 misti. Intervistata a bordo piscina, come tutti i medagliati dopo le loro gare, è stata fischiata mentre parlava al microfono. "Non è la prima volta, sono qui da una settimana", ha detto dopo. "Ho sentito tutto questo rumore, ma ho i tappi per le orecchie. Sono qui per fare quello che amo fare, cioè praticare il mio sport. Sono qui per rappresentare il mio Paese. Non è né la prima né l'ultima volta. Alla fine della giornata, sono qui per nuotare, è quello che so fare meglio", ha sottolineato l'israeliana, aggiungendo: "A chi non piace, non è un mio problema, io sono qui per lo sport". Qualche istante dopo è stata fischiata di nuovo durante la cerimonia di consegna delle medaglie nell'Aspire Dome. "Ho lavorato duramente per vincere. Merito di essere sul podio e non è possibile che non ci arrivi per colpa di alcuni giovani", ha detto."Lo sport e la politica devono essere tenuti separati", ha continuato Gorbenko, aggiungendo che i fischi "mi hanno colpito emotivamente. È stata una settimana lunga per me, e mi aspettavo solo di fare meglio. Ma essere sul podio alla fine significa molto per me e mi dà fiducia in questo anno olimpico", ha aggiunto la nuotatrice, che ha portato a Israele l'unica medaglia dell'intera competizione.