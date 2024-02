Mondiali pallanuoto: 11-10 alla Grecia, Italia in semifinale

La nazionale maschile di pallanuoto supera la Grecia 11-10 e si qualifica per le semifinali dei campionati mondiali di pallanuoto di Doha. Giovedì il Settebello affronterà i campioni europei in carica della Spagna nel match che vale la finale. Decisivo contro la Grecia il gol di Di Fulvio a segno a 42" dal termine di una partita che ha visto gli azzurri inseguire e poi ribaltare il risultato. Soddisfatto il ct azzurro Sandro Campagna: "Questo è il percorso che volevo fare, con queste partite dure - le sue parole ai microfoni di Rai Sport - La squadra mi ha emozionato, non abbiamo mai mollato un centimetro. Non eravamo brillanti, le fatiche si fanno sentire, la Grecia era più fresca ed intensa. Arrivavamo in ritardo in tutte le situazioni, poi siamo cresciuti ed i ragazzi sono stati fantastici".