Mondiali pallanuoto: 12-8 al Canada, Setterosa ai quarti

L'Italia femminile di pallanuoto è approdata ai quarti di finale del mondiale in corso a Doha grazie al successo 12-8 sul Canada. Le nordamericane hanno giocato alla pari del Setterosa, spaventando anche le azzurre, sotto di due reti all'inizio (0-2, 2-4). Poi però c'hanno pensato le più esperte come Tabani e Marletta con due quaterne e Bianconi con un tris pesantissimo e in gol sempre nei momenti decisivi. Il 12 febbraio nei quarti le azzurre incontreranno probabilmente la Grecia che avrà un comodo ottavo di finale contro il Kazakhstan.