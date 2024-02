Mondiali pallanuoto: Campagna, oggi saltavamo come grilli

"Questo è un grande risultato, abbiamo raggiunto tre finali nelle ultime quattro edizioni... ora festeggiamo il giusto nello spogliatoio e poi pensiamo alla finale mondiale". Alessandro Campagna si gode il risultato del Settebello, ma già pensa al prossimo impegno. "La Spagna gioca bene devi colpirla chirurgicamente, altrimenti ripartono in contropiede" ha detto alla Rai il Ct, dopo il successo per 8-6. "Oggi saltavamo come grilli. E' stato un bel vedere, i ragazzi si sono divertiti ed anche io" ha aggiunto. Infine un incoraggiamento al Setterosa, che domani gioca la finale per il settimo posto: "Cerchiamo di trasmettere questa nostra energia alle ragazze. Sono più forti del Canada e lo dimostreranno".