Mondiali: pallanuoto, il Setterosa perde con l'Olanda

L'Italia di pallanuoto femminile perde 10-5 con l'Olanda nella finalina per il quinto posto ai Mondiali in corso a Doha, e rinvia alla sfida col Canada ogni discorso sul pass per i Giochi di Parigi 2024. Le azzurre escono di nuovo sconfitte dalle campionesse in carica, dopo il ko in semifinale a Fukuoka lo scorso anno. La contemporanea vittoria dell'Australia sul Canada (10-8) lascia però aperta al Setterosa l'ultima porta per i Giochi; si gioca venerdi' alle 10 locali, le 8 del mattino in Italia. "L'obiettivo olimpico è ancora in piedi - dice il ct, Silipo -. Dobbiamo fare questo sforzo finale perchè dobbiamo andare alla ricerca della migliore prestazione. Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche, ma soprattutto mentali. Avere un poco più fiducia in noi stessi perchè forse è quello ci sta mancando in questo mondiale". Il pass per Parigi, sottolinea ancora Silipo, "ce lo dobbiamo meritare, è quello per cui stiamo lavorando da due anni a questa parte. Ci auguravamo di prenderlo prima, perchè questa è la quinta volta che ci siamo giocati questa chanche per prenderlo. Questa volta non ci deve sfuggire, però dobbiamo fare veramente quadrato, dobbiamo fare un'ottima prestazione. Sono convinto che la squadra reagirà".