Mondiali short track: quattro medaglie Italia, Fontana bronzo

Quattro medaglie per l'Italia ai Mondiali di short track, tutte conquistate nella giornata conclusiva della manifestazione ospitata da Rotterdam, in Olanda. La gara maschile dei 1000 metri è a forti tinte azzurre: dietro al canadese William Djandjinou, che vince al fotofinish, arriva Pietro Sighel, che si prende l'argento. Bronzo, invece, per Luca Spechenhauser. Sulla stessa distanza femminile, c'è il grande ritorno di Arianna Fontana: assente nella scena agonistica da Pechino 2022, l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici invernali chiude terza. La medaglia avrebbe potuto anche essere d'argento, perchè l'azzurra aveva tagliato il traguardo al secondo posto nella finale poi fatta ripetere per una caduta di gruppo che aveva coinvolto altre atlete. La seconda gara è stata così vinta dalla statunitense Kristen Santos-Griswold davanti alla sudcoreana Gilli Kim e alla Fontana. Infine la staffetta mista: Arianna Sighel, Chiara Betti, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli vengono battuti solo dalla Cina. Argento per l'Italia, terzi gli Stati Uniti.