Mondiali: tuffi, Jodoin di Maria quinta dalla piattaforma

Sarah Jodoin di Maria, dopo la carta olimpica con l'accesso in semifinale, è quinta nella finale dalla piattaforma, nella quarta giornata dei 21/i Mondiali di tuffi all'Hamad Aquatic Center di Doha. E' il miglior piazzamento mai raggiunto da un'italiana in una rassegna iridata dai 10 metri. La 23enne italocanadese - tesserata per la Marina Militare ed MR Sport F.lli Marconi e allenata da Tommaso Marconi - ha concluso in 322.15 e senza rimpianti per un podio, ad oggi, inavvicinabile. Davanti ci sono la cinese Quan Hongchan con 436.23 e Chen Yuxi con 427.80. Il bronzo è della britannica d'origine italiana Andrea Spendolini con 377.10.