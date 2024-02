Mondiali tuffi: piattaforma 10 m, Di Maria in finale

Sarah Jodoin di Maria si è qualificata per la finale dei tuffi dalla piattaforma ai Mondiali in corso a Doha. L'italo-canadese ha ottenuto il settimo punteggio e tornerà a gareggiare nel pomeriggio. Non ce l'ha fatta, invece, Maia Biginelli che in semifinale ha ottenuto il diciottesimo posto. La romana può ritenersi comunque soddisfatta per le prestazioni nella rassegna iridata che la proietta in una dimensione più alta. Alle 12 italiane (le 14 in Qatar) scendono in acqua Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nella finale del duetto tecnico. Alle 18 italiane (le 20 a Doha) toccherà al campione d'Europa di Roma 2022 Giorgio Minisini che punta al titolo mondiale nella finale del singolo tecnico.