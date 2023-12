Monza-Juventus 1-2, Finale per Cuori Forti nel Calcio

Nell'anticipo della 14ma giornata, la Juventus ha espugnato lo stadio Brianteo, infliggendo la prima sconfitta casalinga al Monza e portandosi momentaneamente in testa alla classifica di A. La sfida del venerdì sera si è conclusa con il risultato di 1-2. I bianconeri hanno sprecato un rigore nel primo tempo, ma subito dopo hanno incassato il gol dal conseguente calcio d'angolo, su un gran colpo di testa di Rabiot. Nella ripresa, il Monza ha attaccato con costanza, fino al meritato pareggio segnato dall'argentino Valentin Carboni, al suo primo gol in serie A, all'inizio del recupero. La Juventus non si è arresa e, con Gatti, ha trovato la rete della vittoria al 94'.