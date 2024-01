Monza: Palladino, con Empoli per la prima volta noi spenti

Per presentare la partita di domani pomeriggio con il Sassuolo, Raffaele Palladino parte dalla sconfitta nel turno precedente con l'Empoli. "Per la prima volta ho visto la squadra spenta, che non ha dato quel che serviva. Si è trattato di una sconfitta dura, ma che ci serve per farci tornare con i piedi per terra e farci capire che è un campionato complicato", spiega l'allenatore del Monza. "Domani giocheremo con un avversario che ha bisogno di punti, come noi del resto. Dovremo scendere in campo con una ferocia diversa. L'infortunio di Berardi? Ci dispiace per il ragazzo, perché c'è di mezzo anche un intervento. Io preferisco giocare sempre con giocatori che ti mettono in difficoltà. Di Gregorio? Sta bene e giocherà dell'inizio".