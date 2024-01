Moraes vince 3a tappa a Dakar con auto brasiliana

Il brasiliano Lucas Moraes (Toyota) ha vinto la terza tappa della Dakar-2024 in Arabia Saudita, precedendo di appena 9" lo svedese Mattias Ekström (Audi). Sul podio di una speciale lunga 440 km, complicata da strade rocciose con rischio di forature, dune e piste sabbiose, è salito anche il saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a 1'09", che ha così preso il comando della classifica generale provvisoria davanti a Carlos Sainz (Audi, +29"), oggi sesto a 3'29". Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Prodrive) è rimasto in testa fino al km 404, ma con la terza foratura della giornata si è giocato la vittoria di tappa ed ha concluso quarto a 1'33". Sfortunato Sébastien Loeb (Prodrive), che ha forato anche lui tre volte e ha concluso a 23'41" dal vincitore. Terreno accidentato anche nella quarta tappa, con una navigazione che promette di essere complicata su questo lungo percorso - 631 km, per 299 km di speciale - tra Al-Salamiya e Al-Hofuf.