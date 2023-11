Morbidelli punito, Espargaro penalizzato, MotoGP duro col casco

Lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia) è stato penalizzato di sei posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar di domenica e multato di 10.000 euro per aver toccato con la mano, con un gesto dello schiaffo, il casco di Franco Morbidelli (Yamaha) durante le prove libere di oggi. La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha reso noto, con un comunicato, che i commissari sportivi hanno deciso di penalizzare il catalano per "comportamento aggressivo" e per aver "colpito" l'italiano. Infuriato verso Morbidelli, che a suo avviso lo aveva ostacolato durante il giro veloce, Espargaro ha espresso il suo disappunto facendo grandi gesti al rivale e, quando Morbidelli si è avvicinato per dirgli di calmarsi, gli ha dato uno schiaffo sul casco mentre era in sella. Espargaro domani inizierà il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione, in 16/a posizione. Partirà dal decimo posto nella gara sprint di oggi.