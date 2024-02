Morto Artur Jorge, tecnico della prima Coppa Campioni del Porto

Ancora un lutto nel mondo del calcio. E' morto a 78 anni Artur Jorge, ex giocatore e allenatore portoghese, l'uomo che riporto' la Coppa Campioni in Portogallo 25 anni dopo il Benfica, con il primo successo del Porto, nell'87. "È con profonda tristezza che la famiglia di Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annuncia la sua morte a Lisbona dopo una lunga malattia. È morto in pace, circondato dall'affetto dei suoi cari", la nota della famiglia, come riportano i media portoghesi. Artur Jorge, ex attaccante della nazionale lusitana, da allenatore del Porto vinse la Coppa dei Campioni nel 1987, battendo 2-1 il Bayern Monaco. Ha guidato anche la nazionale portoghese e il Benfica, ed è stato tecnico del Psg dal 1991 al 1994, e poi di nuovo per un breve periodo nella stagione 1998-99. Il gruppo Canal+, che nel 1991 aveva acquistato il club parigino con l'obiettivo di renderlo rivale dell'Olympique Marsiglia, aveva infatti strappato Artur Jorge al Porto per farlo approdare sulle rive della Senna. Da giocatore ha vinto quattro scudetti con il Benfica: capocannoniere prolifico (215 gol in 316 partite), conta 16 presenze con la nazionale portoghese. "Il FC Porto piange la perdita di una delle più grandi figure della sua storia", l'omaggio del club portoghese.