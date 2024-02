Moto: a Sepang vola Bagnaia, nei test è record della pista

Francesco Bagnaia guida la classifica dei tempi sulla pista di Sepang, nel terzo e ultimo giorno di test in vista del via del mondiale della MotoGP. Il campione della Ducati a metà giornata ha firmato il nuovo record del circuito malese in 1'56"682. Secondo tempo (+0.172) per lo spagnolo Jorge Martin, che ha approvato la moto della stagione: "La nuova Ducati ha un gran potenziale, la GP24 è forte, il team ha fatto un grande lavoro durante l'inverno", ha detto il pilota spagnolo. Terzo crono per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, il più veloce ieri. Intanto Davide Brivio torna in MotoGP: è il nuovo team principal di Aprilia Trackhouse.