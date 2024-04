Moto: Bagnaia 'ad Austin possiamo essere competitivi'

"Ero molto competitivo nel 2023, poi sono caduto in gara. E' una pista diversa rispetto a Portimao, ma se lavoriamo bene possiamo essere competitivi come l'anno scorso". Francesco Bagnaia cerca riscatto, dopo lo zero al gp del Portogallo, sulla pista americana di Austin. Il campione del mondo della Ducati si prepara infatti con rinnovate ambizioni per il week end in Texas. Anche Marc Marquez che dopo il cambio di moto (da Honda a Ducati) cerca il primo guizzo della stagione: "Arrivo in una pista buona per il mio stile di guida, in cui in passato abbiamo ottenuto ottimi risultati - ha detto lo spagnolo in conferenza stampa -. Ma ci sono ancora 4-5 piloti più forti di me. Firmerei per il podio, prima della vittoria deve arrivare il podio".