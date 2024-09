Moto: Bagnaia, 'bene oggi, domani battaglia con Martìn'

"Enea (Bastianini ndr) è tutto il weekend che sta andando fortissimo, è simile a me nei primi tre settori, mentre va più forte nell'ultimo dove io sto faticando. In più ho completamente smesso di spingere alla curva 16 dove è caduto Jorge Martin, lì ho solo gestito. Le condizioni oggi erano veramente al limite, 63 gradi di asfalto è un qualcosa che probabilmente non abbiamo mai provato in questa stagione o nelle scorse stagioni. Quindi oggi era davvero dura perché specie la gomma davanti ne risentiva". Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo aver vinto la Gara Sprint del Gp dell'Indonesia. "Sapevo dell'handicap dell'ultimo settore - dice ancora ilc ampione del mondo in carica della classe MotoGp -, e quindi spingevo a tutta nei primi tre, però sono molto contento per come ho gestito e ho vinto. Ieri nelle pre-qualifiche non riuscivo a far funzionare niente qualsiasi cosa provassi, non abbiamo praticamente lavorato perché avevamo un problema di base. Questa mattina abbiamo fatto un bello step in avanti e mi trovavo nettamente meglio, sapevo di poter esser pronto". "Siamo riusciti a migliorare tanto e domani faremo un altro step. Le condizioni sono estreme e domani penso si correrà con la media: dovrò pensare a marcare il mio avversario principale (Martìn ndr)". Sul duello ch si prevede domani con Martìn: "Jorge per ora probabilmente è stato più bravo di me e più fortunato per i contatti in gara dice Bagnaia -, io sto pagando i sette 'zeri' che ho fatto. Oggi ha commesso un altro errore, ma lui ha fatto solo quattro 'zeri'. Comunque siamo ancora vicini e domani sarà una bella battaglia perché lui non ricommetterà lo stesso errore".