Moto: Marini e la nuova Honda 'un sogno che diventa realtà'

"Per me è un onore entrare a far parte del Repsol Honda Team, quando ero bambino avevo già delle tute nei loro colori per le minimoto da corsa. Ora essere qui, al lancio, con la tuta e la moto è un sogno che diventa realtà, qualcosa che viene dal destino". Sono le prime parole di Luca Marini nel giorno della presentazione a Madrid della nuova Honda Hrc per la stagione 2024 della MotoGp. "Questa moto è davvero bellissima, i colori sono una novità assoluta e sono orgoglioso di rappresentarli - aggiunge i pilota italiano, fratello di Valentino Rossi - Siamo solo all'inizio del nostro viaggio insieme, ma mi sento già parte della squadra e ben supportato dagli ingegneri. Ho guidato solo sei giorni sulla moto, quindi stiamo cercando di sfruttare al massimo l'ultimo test e iniziare l'anno nel miglior modo possibile".