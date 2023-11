Moto: Marquez 'ultimo sprint dell'anno, ma a Sepang sarà dura'

"Ritorno al lavoro e ritorno per l'ultima spinta dell'anno, saranno tre appuntamenti molto intensi. Il primoa che affrontiamo è a Sepang, un circuito che per noi rappresenta sempre una sfida. Siamo stati forti in alcune delle ultime gare, ma onestamente penso che a Sepang sarà dura". Marc Marquez ha iniziato il conto alla rovescia delle gare che lo separano dall'addio alla Honda, prima di passare in Ducati nel 2024. "Le curve più lunghe sono state più difficili per noi quest'anno - sottolinea lo spagnolo, veicolato dal team Repsol Honda - ma ovviamente continueremo a provare e vedere cosa è possibile fare. Assicuriamoci che sia una buona gara e diamo il via alla fine del 2023".