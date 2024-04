Moto: Quartararo rinnova con la Yamaha per due anni

Fabio Quartararo resta con Yamaha per altri due anni. Il rinnovo, definito in queste ultime ore e comunicato stamattina, riguarda le stagioni 2025-2026. "Sono felicissimo di annunciare che continuerò la mia avventura in BLU! - le parole del francese - Lo scorso inverno Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo davanti insieme. Sei anni fa mi hanno dato la possibilità di passare alla MotoGP e da allora abbiamo fatto grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada da fare per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duramente e sono sicuro che, insieme, riusciremo a realizzare il nostro sogno ancora una volta". "Mantenere Fabio come parte del Factory Team è parte integrante del progetto Yamaha per la MotoGP - ha sottolineato Lin Jarvis, direttore generale Yamaha Motor Racing - Fabio è un talento eccezionale, un grande lavoratore, un grande giocatore di squadra e ha molti anni di competizione davanti a sé. Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing e il Monster Energy Yamaha MotoGP Team non stanno lesinando gli sforzi per garantire un futuro brillante a Fabio, adottando un approccio più 'aggressivo' allo sviluppo della moto. Abbiamo già apportato cambiamenti significativi alla nostra organizzazione, tra cui un nuovo sistema di gestione interna, il reclutamento delle migliori competenze del settore, nuove partnership tecniche esterne, un aumento del budget per lo sviluppo e un programma di test intensificato. Tutti questi cambiamenti sono stati pensati per accelerare il processo di ritorno alla vittoria".