Moto: Thailandia, a Martin anche le seconde libere

Jorge Martin ha concesso il bis risultando il più veloce anche nelle libere 2 del GP di Thailandia. Nonostante una caduta nei minuti finali del turno, il pilota della Ducati Pramac ha conservato il miglior tempo in 1'29"826. In evidenza le Aprilia, con Maverick Vinales secondo a +0.098 millesimi e Aleix Espargaro terzo a +0.160. Seguono altre quattro Ducati: quelle di Johann Zarco (+0.180), Luca Marini (+0.199), Marco Bezzecchi (+0.208) e Francesco Bagnaia, settimo con un distacco di 243 millesimi. Completano l'elenco dei già promossi in Q2 Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) e Augusto Fernandez (KTM). Tra i piloti che domani dovranno affrontare il Q1 ci sono Marc Marquez (11mo), Franco Morbidelli (12mo) e Fabio Di Giannantonio (14mo).