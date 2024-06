Moto: Yamaha annuncia, accordo con Pramac dal 2025

"Yamaha è lieta di annunciare l'accordo pluriennale con Prima Pramac Racing, che vedrà altre due Yamaha YZR-M1 Factory schierate sulla griglia della MotoGP a partire dal 2025". Così una nota della casa giapponese annuncia che dalla prossima stagione il team italiano, da anni legato alla Ducati, porterà in pista altre due sue moto ufficiali nel mondiale classe MotoGp. Pramac ha sua volta diffuso un comunicato in cui conferma la fine dal rapporto con la Ducati e l'avvio dal prossimo anno dell'accordo con la Yamaha. Il proprietario del team, Paolo Carpinati, ha spiegato a Sky Sport si sentirsi "molto felice perché andiamo in una delle case più importanti del motomondiale, ed è una cosa molto positiva. Dall'altra molto triste perché si interrompe una storia professionale, e anche d'amore, con la Ducati". Secondo Carpinati, la decisione del divorzio è stata presa a causa della scelta della casa italiana di prendere nel team ufficiale Marc Marquez e non Jorge Martin. "Hanno preso il Cristiano Ronaldo, però questo porta a delle conseguenze, perchè - ha spiegato -, ci hanno fatto capire che non c'era più bisogno di un 'Junior team' e quindi non mi sono sentito più parte integrante del progetto".