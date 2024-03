MotoGP: a Portimao la pole è di Bastianini

Con il tempo di 1'37"706 Enea Bastianini ha ottenuto la pole position del GP del Portogallo, classe MotoGP. Il pilota della Ducati ufficiale nella Sprint del pomeriggio e domani in gara condividerà la prima fila con l'Aprilia di Maverich Vinales e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Francesco Bagnaia con l'altra Ducati factory apre la sedonda fila, seguito dalla Ktm di Jack Miller e dalla Ducati clienti di Marco Bezzecchi. Ottavo tempo per Marc Marquez, incappato in una scivolata ad alta velocità, ma senza conseguenze fisiche.