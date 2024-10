MotoGp: Australia, Marquez il migliore nella Fp2 "subito veloce"

Lo spagnolo Marc Marquez è stato il più veloce nelle pre qualifiche del Gp d'Australia, 17/a prova del mondiale motoGp, unica sessione di test del venerdì disputata a Phillip Island data la cancellazione della Fp1 a causa della pioggia. Il pilota del team Ducati- Gresini, su pista asciutta ma con asfalto freddo, ha preceduto il fratello e compagno di squadra Alex Marquez e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), mentre i due rivali per il titolo mondiale, Jorge Martin e Francesco Bagnaia hanno fatto segnare rispettivamente il quarto e il quinto tempo. "In queste condizioni riesco a essere subito veloce e competitivo - ha commentato Marquez -, il problema è che io poi resto lì e gli altri arrivano e mi superano qualche volta. Vediamo cosa accadrà, è una pista che mi piace e siamo partiti bene. Sul passo gara sino al giro 15 siamo a posto, ma ne mancano altrettanti. Oggi Martin era molto forte, Pecco arriverà, sul giro sono andati bene anche Bezzecchi e Alex. L'importante è che davanti abbiamo le Ducati", ha sottolineato il campione iberico. Si sono classificati direttamente alla Q2 di domani anche Maverick Vinales (Aprilia), Brad Binder (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) e Alex Rins (Yamaha). Dovranno cercare gli ultimi due pass domani in Q1, tra gli altri, Fabio Quartararo (Yamaha), Pedro Acosta (GasGaS), Enea Bastianini (Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia).