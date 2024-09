MotoGp: Bagnaia, ad Aragon sarà una battaglia a quattro

"Sappiamo che Marc qui è veloce, ma anche Martin. Sarà una battaglia tra tutti noi quattro. Ci godiamo il tracciato, il sole e il nuovo asfalto". Francesco Bagnaia in conferenza stampa ad Aragon sembra già pregustarsi quanto probabilmente succederà in pista nel 12/o appuntamento del mondiale MotoGp che metterà uno contro l'altro i due piloti della Ducati ufficiale, il campione del mondo ed Enea Bastianini, e le Desmosedici di Marc Marquez e Jorge Martin. "Sono felice di tornare qui, il tracciato mi piace - sottolinea Bagnaia, ribadendo quanto espresso già ieri - Si può andare veloce ma ci sono anche tante staccate. Possiamo godercelo e la nostra moto nel 2022 si è comportata bene, abbiamo un ottimo potenziale. Il tracciato qui ha sempre reso difficile creare gap durante la corsa. Vedremo se sarà un'altra battaglia come nel 2021 con Marquez o nel 2022 con Bastianini, che spingeva come un matto e mi ha superato al penultimo giro, credo". Il romagnolo si aspetta una gara molto tirata: "Nel 2022 è stata una bella battaglia qui, ero davvero al limite. Quest'anno sarà ancora più difficile, il livello è davvero altissimo - le parole di Bastianini -. Siamo tutti piloti Ducati e tutti noi possiamo vincere. Dobbiamo partire bene: in Austria qualcosa non è andata come doveva, qua dobbiamo partire bene e dare qualcosa di più".