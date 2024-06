Motogp: Bagnaia, è tutto incredibile, al via da quinto a primo

''E' incredibile, non è stato facile partendo dal quinto posto, ma poi al via ho scelto la strategia di andare sull'esterno e ha funzionato''. Pecco Bagnaia ha spiegato così la partenza incredibile che ha portato il tre volte campione del mondo a recuperare in poche centinaia di metri cinque posizioni al via del gran premio d'Italia di Motogp che si è corso all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). ''Poi ho iniziato a spingere - ha proseguito -, ma non è stato semplice gestire al meglio la gomma posteriore (morbida, ndr) perché spingevo tanto. Vincere oggi dopo un weekend come questo è fantastico. Adoro questa gente incredibile. Sono contento anche per Enea Basitanini - suo compagno di squadra, giunto oggi secondo - che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie Mugello, è stato fantastico".