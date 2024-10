MotoGp: Bagnaia "felicissimo, dedico la vittoria alla squadra"

"Sono felicissimo di questa vittoria, che voglio dedicare alla mia squadra. Se lo merita". Poche parole di Francesco Bagnaia dopo il successo nel Gp di Thailandia, il suo nono della stagione e 27/a in MotoGp. "Dopo il warm up di questa mattina non ero contento (nono il suo tempo, ndr.) ma il team ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo sistemato la moto - ha aggiunto il pilota Ducati -. In gara c'era più acqua sull'asfalto e questa situazione mi ha un po' favorito".