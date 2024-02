MotoGP: Bagnaia, la Ducati 2024 è migliorata tanto

"Questo tempo è la conseguenza del lavoro fatto, molte delle novità che abbiamo provato hanno funzionato. Andiamo via da qui con un'ottima base per riprendere il lavoro in Qatar" ha detto un sorridente Francesco Bagnaia, autore del record della pista nell'ultimo giorno dei test a Sepang. "Sul motore qualcosa si può ancora migliorare - ha aggiunto il ducatista - ma la nuova moto in generale è migliorata tanto, soprattutto in frenata". Poi sugli avversari: "Martin è veloce, Bastianini è carico dopo un anno difficile, ma siamo in tanti. Marquez? Non ci metterà molto ad arrivare davanti".