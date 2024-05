MotoGp: Bagnaia 'qualcosa non ha funzionato,ma pronti a lottare'

"Abbiamo voluto passare alla seconda moto ma c'era qualcosa che non ha funzionato. Analizzeremo i dati e proveremo a capire. Per ora abbiamo visto i dati e la moto si comportava in maniera molto particolare. Qualcosa di strano. Non doveva succedere ma sono cose che possono capitare. Per domani l'altra sarà pronta e saremo pronti a lottare. Sappiamo dove possiamo arrivare". Lo ha detto Pecco Bagnaia commentando il suo ritiro al terzo giro nella Sprint Race nel Gp di Francia. "Non solo la partenza. la moto non rispondeva bene. I meccanici, come sempre, stanno facendo un ottimo lavoro", aggiunge il pilota torinese.