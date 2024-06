Motogp: Bagnaia, tutto incredibile, io amo questo pubblico

''Vincere di nuovo qui è davvero incredibile e poi davanti a questo pubblico. Io li amo!'' Sono queste le prime parole pronunciate a caldo da Pecco Bagnaia (Ducati) al termine della gara sprint del gran premio d'Italia della classe MotoGp all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). ''E' stato incredibile - ha proseguito Bagnaia che non vinceva una gara sprint dal lontano 19 agosto 2023 al gran premio d'Austria -. Mi sono goduto ogni giro. L'ultima parte dalla gara è stata piuttosto difficile però me la sono davvero goduta. La moto funziona perfettamente domani sarà dura ma concludere una gara sprint è sempre positivo''. Alla luce di questo risultato e a causa della contemporanea caduta del leader del mondiale Jorge Martin (Ducati Pramac), Bagnaia ha recuperato 12 punti sullo spagnolo, riducendo lo svantaggio a 27 lunghezze. Terzo in campionato è Marc Marquez (Ducati Gresini) staccato dal piemontese di solo 5 punti.