MotoGP: Bastianini si sente pronto, "quest'anno ci divertiamo"

"Quest'anno ci sarà da divertirsi, non sarà solo una lotta a tre tra me, Pecco e Martin". E' la sensazione espressa da Enea Bastianini al termine dei tre giorni di test a Sepang, in cui il pilota della Ducati ufficiale è stato tra i più veloci. "Sono più soddisfatto quest'anno, è stato più semplice lavorare con persone che già conoscevo. Siamo già pronti - ha detto - anche se si può sempre migliorare: gli ingegneri analizzeranno bene i dati per arrivare in Qatar più performanti dal punto di vista dell'erogazione, unico punto su cui devo lavorare. Per il resto la moto 2024 sembra molto buona".