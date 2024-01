MotoGP: Bastianini, voglio cucirmi su misura la nuova Ducati

Sulla nuova moto "mi sono trovato subito a mio agio, c'è stato un piccolo cambiamento, ma si è sentito". Enea Bastianini, pilota Ducati, si definisce "molto carico per la nuova stagione in MotoGp in sella alla rossa di Borgo Panigale. "Ho bisogno di fare test, l'anno scorso ne ho fatti pochi. Ho bisogno di cucirmi la moto su misura, mi sento pronto, sto bene fisicamente e anche quello incide", ha detto nel corso della presentazione a Madonna di Campiglio insieme a Francesco Pecco Bagnaia. Dopo Bagnaia e Bastianini con il Ducati Lenovo Team sono stati presentati anche i piloti World Superbike, il campione del mondo in carica Alvaro Bautista e Nicolò Bulega, campione del Mondo WorldSSP, per l'Aruba.it Racing Team-Ducati.