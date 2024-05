MotoGP: Domenicali, scelta pilota ufficiale per nulla facile

"La scelta non è affatto facile perché i tre candidati sono tutti di altissimo livello e stanno facendo vedere le cose migliori". L'ad di Ducati Claudio Domenicali, al microfono di Sky Sport, ha parlato a Barcellona del casting che la casa sta facendo per decidere chi l'anno prossimo affiancherà Francesco Bagnaia sulla moto ufficiale che corre la classe MotoGP. Bastianini "sta facendo bene", Martin "è probabilmente nel momento migliore della carriera" e Marc (Marquez, ndr) "è Marc". "Stiamo cercando di mettere insieme tutti i pezzi - ha aggiunto il manager - D'altra parte ricordo di aver vissuto dei momenti in azienda nei quali era molto più complicato trovare un pilota forte che volessero venire a correre per noi. E' vero che si tratta di una scelta complicata, ma siamo fiduciosi che riusciremo a trovare un buon equlibrio"