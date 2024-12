MotoGp: il motomondiale torna in Brasile dal 2026

Dopo due decenni di assenza, il motomondiale tornerà in Brasile, grazie ad un accordo tra la MotoGp, il governo dello stato di Goias e Brasil Motorsport, che prevede dal 2026 al 2030 la disputa di un Gp al circuito di Goiania, la capitale, intitolato ad Ayrton Senna. L'impianto ha già accolto la MotoGp dal 1987 al 1989, poi il motomondiale fino al 2004 ha trovato sede a Rio de Janeiro prima, e nel 2026 la ritroverà, una volta completati i lavori di ammodernamento della sede di Goiânia. "Non vediamo l'ora di tornare in Brasile - ha detto il ceo di Dorna, Carmelo Ezpleta -. Abbiamo una buona base di fan che sappiamo essere entusiasta di questa notizia, proprio come noi siamo ansiosi di tornare a correre per loro, e questo nuovo accordo offre anche una fantastica opportunità di espanderci in un mercato chiave per lo sport e i nostri produttori. Il Brasile - ha concluso - è un attore globale e un posto in cui abbiamo sempre creduto meritasse uno spazio nel nostro calendario".