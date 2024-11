Motogp: in Malesia Bagnaia vola nelle pre-qualifiche, Martin 2/o

Francesco Bagnaia è il più veloce sulla pista di Sepang. Il campione del mondo della Ducati, dopo le prove libere della notte italiana, sul circuito di Sepang chiude al comando anche le pre-qualifiche con il tempo di 1:57.670, staccando lo spagnolo Jorge Martin, avversario in corsa per il titolo mondiale, che scivolato nel finale, è secondo in 1:57.729. Terzo tempo per Enea Bastianini, in Q2 anche Marc Marquez. Andrea Iannone, al rientro nella Motogp per sostituire Fabio Di Giannantonio nelle ultime due gare della stagione, dopo il nono posto nelle libere, ha chiuso con il penultimo tempo.