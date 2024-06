Motogp: Italia; Martin in pole, è record della pista

Jorge Martin (Ducati - Prima Pramac) ha conquistato la pole position nel gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello. Con il tempo di 1'44''504 il pilota spagnolo, leader del campionato, ha anche fatto il record della pista. Dietro a Martin si è piazzato Francesco Bagnaia, seguito dall'Aprilia di Maverick Vinales. Caduto Marc Marquez alla curva Biondetti mentre era in lotta per la pole. Lo spagnolo si è piazzato 4/o. Bagnaia domani dovrà scontare la penalità che lo ha retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Alex Marquez nel corso delle pre-qualifiche di ieri e per questo scatterà in 5/a posizone.