MotoGP: Malesia, per Bagnaia pole e record della pista

Francesco Bagnaia partirà dalla pole position nella sprint race in Malesia. Il pilota della Ducati ufficiale, leader del mondiale MotoGP, l'ha ottenuta con il tempo di 1'57"491, che è anche il nuovo record del circuito di Sepang. Al suo fianco avrà Jorge Martin, suo principale contendente per il titolo, staccato di appena 58 millesimi. Lo spagnolo è scivolato nel finale non riuscendo a completare l'ultimo time attack. Completa la prima fila Enea Bastianini. Le prime due file della griglia sono composte interamente da Ducati, con Alex Marquez, Luca Marini e Marco Bezzecchi nella seconda.