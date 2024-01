MotoGP: Marc Marquez, contento come un bimbo con le scarpe nuove

"Sto bene e sono molto contento di essere qui... come un bambino con le scarpe nuove, si dice in Spagna". Un Marc Marquez sorridente ed anche un po' emozionato è salito sul palco della discoteca Cocoricò di Riccione dove si è svolta la presentazione del team Gresini Racing con il quale correrà quest'anno il mondiale MotoGP, in coppia con il fratello Alex. "L'obiettivo di questa sfida è tornare a divertirmi in moto, dopo quattro anni difficili. Il team Gresini mi ha aspettato, mi ha dato il mio tempo - ha aggiunto l'otto volte campione del mondo, che a dicembre ha salutato la Honda dopo 11 anni e nel 2024 avrà una Ducati - E' una sfida rischiosa per me, ma molto bella per la storia del team Gresini. Però iniziamo piano piano, se si mangia troppo veloce non si digerisce".