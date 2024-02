MotoGP: Marini "Honda è migliorata, ma devo adattarmi"

Luca Marini ha raccontato le prime impressioni al termine dei test in Malesia, che ha affrontato come pilota della Honda ufficiale: "La moto è migliorata tanto in questi ultimi giorni, Mir ha fatto un ottimo tempo in 57.3. Ma Honda è molto diversa da guidare rispetto alla Ducati, io mi devo ancora adattare e dobbiamo ancora lavorare sul setting e sul turning: non riesco a far girare bene la moto nella fase di inserimento. Però abbiamo capito la direzione in cui andare e in Qatar proveremo nuove cose".