MotoGp: Marquez 'sono grato a Ducati per la fiducia'

"Sono molto felice di poter vestire il colore rosso della squadra ufficiale di Ducati in MotoGP nella prossima stagione. Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici GP mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene". Queste le prime parole di Marc Marquez, affidate al comunicato Ducati, dopo l'ufficialità del passaggio nel team factory dal 2025. "Da quel momento ho capito - spiega il pilota spagnolo del team Gresini - che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo per due anni di fila. Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me. Infine, voglio ringraziare Nadia, Carlo, Michele e tutta la famiglia del Gresini Racing per avermi aperto la porta della loro squadra in un momento delicato della mia carriera. Ora - conclude Marquez - continueremo a divertirci e dare il massimo in quello che resta dell'attuale stagione, che è la mia priorità in questo momento".