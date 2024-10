MotoGP: Martin "quest'anno sono più forte mentalmente"

"Mi sento più forte perché mi sento meglio in quasi tutte le aree. Non mi sento più veloce, forse la scorsa stagione lo ero di più". Jorge Martin, intervistato dal sito della MotoGP, ha raccontato la sua evoluzione rispetto al 2023. "Sono migliorato molto sotto l'aspetto mentale - ha spiegato il leader del mondiale - La scorsa stagione è stata difficile. Non riuscivo a reggere la pressione, ho faticato molto a gestirla. Non riuscivo a dormire prima delle gare. Mi sono detto: 'Ho bisogno di aiuto per affrontare i fine settimana e la pressione' ". "Forse ero troppo ossessionato dai risultati. Cercavo solo di vincere e di vincere. Ora mi concentro di più su me stesso. Do il massimo, se vinco è perfetto - ha raccontato lo spagnolo -, ma in caso contrario va bene, posso conviverci. E' la lezione principale che ho imparato dal 2023". Parlando della corsa al titolo, che nel fine settimana fa tappa in Australia e lo vede a +10 su Francesco Bagnaia, Martin ha mostrato sicurezza: "In questo momento siamo tutti molto vicini. Con Pecco (Bagnaia, ndr), Enea (Bastianini), Marc (Marquez), siamo simili, ma io sono più forte perché ci sono alcuni punti in cui sono migliore". Diventare campione del mondo "é un grande sogno" e ora si dà "il 50%" delle possibilità di raggiungerlo: "Sono sicuro che nelle prossime gare questa percentuale cambierà, ma ora è 50 e 50" tra lui e Bagnaia.