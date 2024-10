MotoGP: Martin, "Valencia? Meglio correre altrove"

"In primis voglio esprimere il mio sostegno e il mio cordoglio per la popolazione valenciana. Correre a Valencia sarà difficile, anche se il circuito è a posto. Sarebbe difficile anche per la logistica, credo che sia meglio correre su un altro circuito. Alternativa a Valencia? Difficile nominare altri circuiti, aspettiamo. Io non vorrei andarci". Anche Jorge Martin si ascrive alla lunga lista di piloti che non vogliono correre a Valencia il prossimo 17 novembre. Lo spagnolo, in conferenza stampa a Sepang per il Gp della Malesia, sa che in gioco c'è il titolo di campione del mondo e sa di essere il favorito: "Posso vincere il titolo, darò il 100% per portare a casa il trofeo. E' un privilegio essere ancora qui con Pecco un anno dopo. Lotterò fino alla fine, per me e per il mio team. E' il momento di non fare errori, ne abbiamo già fatti abbastanza. Sono arrivato a questo punto dando il 100% e lo farò anche qui a Sepang, cercando comunque di essere intelligente". "Mi sono sempre sentito un po' l'outsider, ma oggi sono semplicemente più maturo. Ho imparato dalla sofferenza, dai momenti difficili, e ho imparato anche a perdere - aggiunge - Non è la fine del mondo se non dovessi vincere il campionato, d'altronde l'anno scorso è successo lo stesso. Ma abbiamo grande speranza, dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto in questa stagione".