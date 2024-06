Motogp: mercato piloti, Martin in Aprilia dal 2025

Jorge martin, attuale pilota del team Ducati - Pramac ha firmato un contratto pluriennale con Aprilia racing a partire dal 2025. A comunicarlo lo stesso team di Noale con un comunicato: ''Non poteva che essere Jorge Martín il pilota ideale per garantire la continuità dopo l'annuncio del ritiro di Aleix Espargaró che di Martín è da sempre amico e mentore - si legge - Martín ha firmato un contratto pluriennale con Aprilia Racing a partire dal 2025, il Team e tutto il Gruppo Piaggio, danno il benvenuto a un pilota che rappresenta al meglio la voglia di affermarsi al vertice della Motogp''. Queste le parole dell'amministratore delegato Massimo Rivola: "Un percorso di crescita inarrestabile, Jorge è un tassello per arrivare all'obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame in Aprilia Racing. Grazie al Dottor Michele Colaninno per questa opportunità, ci siamo sentiti ieri sera e senza perdere tempo abbiamo deciso''.