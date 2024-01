MotoGP: Morbidelli ricoverato dopo la caduta a Portimao

Ha trascorso la notte in ospedale, Franco Morbidelli, dopo la caduta rimediata ieri sul circuito di Portimao, in Portogallo, mentre si stava allenando con una moto stradale in vista dei test ufficiali della MotoGP in programma la settimana prossima a Sepang. Il pilota romano, secondo quanto riferito dal team Prima Pramac Racing, è stato trattenuto al Faro Hospital per motivi "precauzionali e di sicurezza". Al momento della caduta Morbidelli divideva il tracciato portoghese con gli altri piloti della VR46 Riders Academy, Valentino Rossi ed i fratelli Marc e Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™). In sella alla Ducati Panigale V4S, Morbidelli è finito a terra alla curva 9. I primi esami hanno escluso conseguenze gravi.