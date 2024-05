MotoGp: pole di Espargarò in Catalogna, secondo Bagnaia

Aleix Espargarò con l'Aprilia partirà dalla pole position nel Gp della Catalogna classe MotoGp. Il pilota catalano, con 1'38'190, nuovo record della pista, ha preceduto Francesco Bagnaia con la Ducati e Brad Binder con la Ktm. Quarto tempo e seconda fila per Pedro Acosta (Ktm GagGas), davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, sesto con la Ducati Pramac ma caduto nelle fasi finali delle qualifiche Marc Marquez, costretto a passare per la Q1, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e sarà 13/o nella griglia di partenza della sprint del pomeriggio e la gara di domani