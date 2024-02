MotoGp: terminati test a Losail, record della pista per Bagnaia

Il campione del mondo Francesco Bagnaia con la sua Ducati è risultato il più veloce nell'ultimo giorno di test ufficiali in Qatar della MotoGp prima dell'inizio del campionato del mondo, al via sulla stessa pista di Lusail nel fine settimana dell'8-10 marzo. Con il tempo di 1.50.952, il piemontese ha segnato il nuovo miglior tempo assoluto della pista ed è stato l'unico a scendere sotto l'1.51, mentre appena sopra sono rimasti il compagno di scuderia, Enea Bastianini (1.51.072), e Aleix Espargaro (1:51.260) con l'Aprilia ufficiale. Dietro a quel terzetto si è piazzato Marc Marquez in sella alla Ducati del team Gresini, seguito a ruota dalle Aprilia di Raul Fernandez, del team Trackhouse, e di Maverick Vinales, della squadra ufficiale. Tra i migliori dieci sono entrati anche le Ducati di Jorge Martin (Pramac) e Fabio Di Giannantonio (VR46)), la Ktm ufficiale di Brad Binder e la Ducati Vr46 di Marco Bezzecchi.