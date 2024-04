MotoGp: test a Jerez, Di Giannatonio il più veloce

Si è chiusa la giornata di test a Jerez de la Frontera col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio (VR46) in 1:36.405, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales (+0.087) e alla Ducati Pramac di Franco Morbidelli (+0.122). Quarto tempo per Francesco Bagnaia, quinto Marc Marquez e sesto Brad Binder. Completano la top ten Aleix Espargaro, Alex Marquez, Enea Bastianini e Jorge Martin. Dopo il gran premio di ieri le scuderie oggi ne hanno approfittato per effettuare delle prove comparative e testare alcuni aggiornamenti tecnici in vista del prosieguo del campionato. Dominio Ducati con la presenza di ben sette Desmosedici in top10. Novità molto importante invece nel team Gresini, con Marc Marquez che ha provato per la prima volta il freno posteriore a pollice. In casa KTM è stata provata una nuova carena, oltre ad alcuni aggiustamenti a livello di motore e aerodinamica. Prove generali di rivoluzione inoltre per Yamaha con una nuova carena e diversi aggiornamenti aerodinamici, mentre Honda ha fatto girare Johann Zarco con una moto prototipo.