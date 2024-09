MotoGp: test Misano; Bagnaia il più veloce, sesto Martin

Francesco Bagnaia è stato il più veloce nei test ufficiali a Misano in 1:30.619. Il campione del mondo della Ducati ufficiale che ha provato un nuovo telaio e acquisito diversi dati al pari degli altri ducatisti, ha preceduto Franco Morbidelli ed Enea Bastianini. Sesto il leader del Mondiale Jorge Martin su Ducati Pramac, davanti al vincitore del GP San Marino Marc Marquez (Ducati team Gresini). La Honda ha sfoggiato un nuovo pacchetto aerodinamico, lavoro sull'elettronica per Aprilia e su una nuova specifica di motore per Yamaha. Sguardo al 2025 per Ktm, che ha fatto girare Binder e Acosta con la RC16 usata da Pol Espargaro nel weekend.