MotoGP: test Sepang, Bagnaia "un'altra giornata positiva"

"E' stata un'altra giornata positiva. Ora lavoriamo soprattutto per migliorare l'erogazione del motore. Quanto alla carena nuova bisogna andarci dietro con il set up, nello scarico c'è ancora qualcosa da migliorare". Francesco Bagnaia ha commentato così, a Sky Sport, le novità tecniche provate sulla Ducati ufficiale nella seconda giornata dei test in corso in Malesia. "Domani vedremo come va il time attack - ha aggiunto il campione del mondo MotoGP -, speriamo che non piova troppo in modo che la pista rimanga competitiva".